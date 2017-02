Trois ans de prison pour un père abuseur Cogeco Nouvelles

À Sherbrooke, un père qui a posé des gestes à caractère sexuel sur trois de ses enfants passera les trois prochaines années en prison. La juge Claire Desgens a entériné la suggestion commune des avocats au dossier aujourd'hui.



Le père de 54 ans avait plaidé coupable à des accusations de contacts et d'incitation à des contacts sexuels survenus entre 1996 et 2005 à Stanstead alors que les enfants étaient âgés entre 3 et 10 ans.



La juge a affirmé qu'il s'agit de crimes extrêmement graves qui ont des conséquences importantes pour les victimes.



Celles-ci se sont d'ailleurs dites soulagées de voir leur père partir en prison.



L'homme de 54 ans verra son nom inscrit à vie au registre des délinquants sexuels.