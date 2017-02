Triple meurtre de Trois-Rivières: déjà 3 ans...

Michel Letarte

Il y aura 3 ans demain, Trois-Rivières était plongée dans l'un des pires drames de son histoire. 3 personnes étaient assassinées froidement dans une résidence de la rue Sicard, dans le secteur Trois-Rivières-ouest.

Les victimes étaient deux soeurs, âgées de 22 et 17 ans, et un jeune homme de 17 ans, l'ami de coeur de la plus jeune des deux filles.



Deux adolescents, Kaven Sirois et Cédric Bouchard ont été arrêtés sur place.



Les procédures judiciaires ont pris fin en mai 2016. Les deux accusés ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant dix ans.



Pour le porte-parole du Service de police de Trois-Rivières, Michel Letarte, c'est l'un des événements les plus marquants de sa carrière. C'est lui qui a accueilli le père des deux filles sur les lieux du drame.