Les Aigles de Trois-Rivières mettent la main sur le releveur de 24 ans Ryan Leach. En retour, l'organisation cède un autre lanceur, Scott Kuzminsky, aux Thunderbolts de Windy City.

Leach, acquis des Capitales de Québec le 9 janvier dernier, a lancé 89 manches et deux tiers dans cet uniforme entre 2014 et 2016. Il a maintenu une moyenne de points mérités de 3.51 et une fiche de cinq victoires en sept décisions. Quant à Scott Kuzminsky, il avait manifesté son intérêt de poursuivre sa carrière dans la Ligue Frontière, un circuit regroupant des joueurs de 27 ans et moins.

(Source: Aigles de Trois-Rivières)