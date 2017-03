Tragédie routière à Beaupré: les victimes identifiées

QUÉBEC - La Sûreté du Québec a demandé une expertise mécanique du véhicule à bord duquel trois ont perdu la vie hier soir à Beaupré.

Les enquêteurs n'écartent aucune hypothèse même celle de la défectuosité mécanique.



L'état de la chaussée au moment de la collision combine au peu d'expérience de la jeune conductrice de 19 ans figure aussi parmi les hypothèses examinées.



On connait maintenant l'identité des 3 victimes de cet accident. Il s'agit de Louise Bourget 52 ans de sa fille Vanessa âgée de 25 ans et de Amélie Defoy 19 ans. Cette dernière était la belle-fille de Madame Bourget et elle était au volant au moment de l’accident.



Toutes trois habitaient Beaupré.