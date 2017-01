Tragédie de Lac-Mégantic:Tom Harding veut un procès séparé des autres coaccusés

La requête pour que Tom Harding subisse un procès séparé de la MMA et de deux autres employés est débattue aujourd'hui au palais de justice de Sherbrooke. Tom Harding, Jean Demaitre, Richard Labrie et la MMA sont accusés de négligence criminelle ayant causé la mort de 47 personnes à Lac-Megantic en juillet 2013.



L'avocat de Harding, Me Charles Shearson, allègue qu'un procès séparé permettrait à son client d'avoir une défense pleine et entière.



Il soutient aussi que les trois employés n'étaient pas ensemble le soir des événements.