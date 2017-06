Terminée la gratuité, à la pataugeoire du parc Jean-Béliveau

Des changements dans les normes imposées par Québec concernant les pataugeoires et les piscines publiques force la ville de Trois-Rivières à imposer des frais d'entrée pour la pataugeoire du parc Jean-Béliveau, la dernière non payante de son territoire.

C'est que la pataugeoire n'a qu'un mètre de profondeur. Or, Québec considère maintenant que tous les points d'eau de plus de 60 centimètres doivent être considérés comme des piscines.



La nouvelle crée de la frustration dans le district Marie-de-l'Incarnation, où est située la pataugeoire. Des gens à fabiles revenus disent qu'ils n'auront plus les moyens d'aller se rafraîchir pendant l'été.



Un droit de passage pour une adulte dans une piscine trifluvienne coûte 3,25$.