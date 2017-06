Sylvain Raby

Le président de la Fondation de l'école secondaire Montcalm, Sylvain Raby, portera les couleurs du Renouveau Sherbrookois aux élections de novembre.Lorsque ce dernier a annoncé son retrait de la vie politique, Sylvain Raby a décidé de faire le saut puisqu'il en rêve depuis longtemps.Il travaille aussi comme imprimeur à l'école Montcalm et connaît donc plusieurs personnes du district.Monsieur Raby voit le projet Well inc. comme un enjeu prioritaire.Sylvain Raby est le 11e candidat à être confirmé par le Renouveau Sherbrookois, il reste donc trois districts à annoncer.