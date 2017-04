Sylvain Duquette, 51 ans, a formellement été accusé du meurtre prémédité de trois femmes cet après-midi au palais de justice de Shawinigan.

L'individu a comparu peu après 16h où on l'a accusé de six chefs : trois de meurtre prémédité sur Denise Hallé, Jeannette Lauzon-Toupin et Jocelyne Pellerin, un de tentative de meurtre sur son père Claude Duquette, un de séquestration et un autre d'incendie criminel.

Duquette doit revenir en cour le 13 avril prochain pour la suite des procédures à son endroit.