Suspect(s) recherché(s) pour vols qualifiés

QUÉBEC - Au moins un suspect est activement recherché par la police de Québec en ce qui a trait à la vague de vols qualifiés qui ont été commis à Québec dans les derniers jours.

Bien que la description du suspect est semblable dans chacun des cinq évènements, ils sont tous traités indépendamment.



Le suspect serait un homme âgé entre 45 et 50 ans, mesurerait environ 1m73 et pèserait environ 73 kilos.



Il est recherché pour des vols qui ont été commis entre le 24 juillet et aujourd'hui, le 8 août, dans différents endroits tous dans le secteur Ste-Foy.



Une photo est disponible sur notre site web au FM93.com.