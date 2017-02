Les policiers de la Sûreté du Québec recherchent un suspect dans une affaire de vol qualifié survenu samedi vers 17 h 40 dans un dépanneur du secteur Lac-à-la-Tortue à Shawinigan.

Au moment du vol, le suspect aurait été en possession d’une arme et se serait dirigé vers la caissière. Il aurait exigé le contenu du tirroir caisse. L’homme aurait quitté à pied et rejoint un véhicule stationné de couleur foncée un peu plus loin. Le suspect aurait réussi à voler quelques centaines de dollars.

Pour transmettre des informations, communiquez avec la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.