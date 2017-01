Surprises et manques à gagner au centre récréatif de Rock Forest

Écoutez le reportage :

Chargement du lecteur ...

Le conseil municipal a entériné lundi soir l'octroi d'un montant de 67 000 $ pour les opérations du Centre récréatif de Rock Forest.

La Ville de Sherbrooke a acquis l'établissement il y a un an et la gestion a été confiée à la Corporation de développement, économique, sociale et communautaire de Rock Forest.

Le budget déposé pour 2017 comporte un déficit et certains imprévus que la Corporation n'avait pas vu venir.

En audio, le président du comité des sports Vincent Boutin.

La Ville de Sherbrooke voit le potentiel du Centre récréatif de Rock Forest et un accompagnement sera fait pour que le changement de gouvernance soit représentatif des utilisateurs.