STO: des retards à prévoir mardi matin

La Société de transport de l'Outaouais prévoit des retards sur certains de ses circuits d'autobus mardi matin, sans toutefois préciser lesquels pour le moment.

Sur son fil Twitter, la STO a publié en soirée une information à l'effet qu'il y aurait des retards à prévoir sur le réseau mardi matin, tout en précisant aux utilisateurs de s'abonner aux alertes sur texto.



Le retour à la maison a été plus difficile pour les utilisateurs des secteurs Hull et Aylmer, plus précisément dans le secteur du Plateau.



Par ailleurs, les deux parties retournent à la table de négociation à compter de lundi prochain.