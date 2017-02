Stationnements CIUSSS Estrie - CHUS: la CSN veut une rencontre d'urgence

Laurent-Paul Maheu

Chargement du lecteur ...

La CSN Estrie réclame une rencontre d'urgence avec le CIUSSS de l'Estrie-CHUS concernant la privatisation des stationnements de l'établissement.

La direction est allée en appel d'offres pour la gestion de ses stationnements, affirmant qu'elle n'a pas l'expertise pour le faire.



La gestion est faite à l'interne depuis plusieurs années et la CSN Estrie veut proposer un projet pour maintenir les revenus et les emplois actuels.



En audio, le vice-président régional de la Fédération de la santé et des services sociaux, Laurent-Paul Maheux.



La CSN Estrie a eu les chiffres complets pour la gestion du stationnement jeudi dernier et selon la convention collective, elle a 60 jours pour proposer un projet alternatif.



L'ouverture de l'appel d'offres est prévu ce jeudi, d'où la rencontre demandée avec le CIUSSS de l'Estrie-CHUS.