Bernard Sévigny

La Ville de Sherbrooke est prête à discuter avec les citoyens concernant la future station-service à l'angle Dunant et Thibault dans le secteur Ascot.Il explique qu'il s'agit de services de proximité comme on en retrouve ailleurs à Sherbrooke.La Ville est prête à regarder la situation avec les résidents du quartier. On peut écouter le maire Sévigny dans l'extrait audio.Rappelons que le comité de citoyens Sauvé-Dunant a recueilli près de 900 signatures contre le projet de station-service et il compte poursuivre la mobilisation.