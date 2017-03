SRB : «Lévis toujours dans la game», disent Labeaume et Lehouillier

Régis Labeaume suivi de Gilles Lehouillier

QUÉBEC - Les maires de Québec et Lévis sont au diapason pour une première fois depuis le début de la semaine dans le dossier du SRB.

Régis Labeaume a cependant répété que les 56M$ annoncés mardi lors du budget servirait uniquement au plans et devis des tronçons sur la rive nord.



Il a également fait savoir que Gilles Lehouillier aura à prendre une décision d'ici demain quant à l'avenir du projet sur la rive sud.

Lévis prêt à payer?

Une importante rencontre se tiendra demain avec les principaux acteurs du dossier du SRB.



Les maires de Québec, Lévis et le sous-ministre des Transport doivent discuter de la suite des choses après l'annonce de Québec d'une somme de 56 millions de dollars pour la réalisation des plans et devis.



Le maire de Lévis, Gilles Lehouiller qui était l'invité d'Éric Duhaime et de Bernard Drainville ce midi, a réitéré l'intérêt de sa ville pour le SRB et il espère toujours un financement à 100% du projet.



Monsieur Lehouiller a par ailleurs dit du bout des lèvres que Lévis pourrait si nécessaire participer au financement du projet selon la capacité de payer de ses contribuables.