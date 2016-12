Spectaculaire accident à Trois-Rivières Photo; Cogeco nouvelles

Une dame a été légèrement blessée quand sa voiture a frappé un lampadaire, à l'intersection des boulevards des Forges et des Récollets, à Trois-Rivières. L'accident s'est produit peu avant 10 heures. La femme a roulé sur plusieurs mètres avant que sa course ne soit arrêtée par le lampadaire.



Seln la Sécurité publique de Trois-Rivières, il semble que la dame était confuse. Elle a été amenée au centre hospitalier pour y être soignée.



L'accident a causé un ralentissement de circulation à une des intersections les plus achalandées de la ville.