Paul-André Veilleux

Soulagement à la Laiterie Coaticook après que l'Agence canadienne d'inspection des aliments ait confirmé que le cathéter retrouvé dimanche dans un contenant de crème glacée ne venait pas des installations de l'entreprise.

L'Agence n'a pas trouvé de failles dans les opérations de la laiterie et n'a décelé aucune menace pour la santé des consommateurs.



En audio, le directeur finances et approvisionnement, Paul-André Veilleux.



Le cathéter retrouvé par une famille de Trois-Rivières est présentement en analyse et le mystère plane toujours sur sa provenance.