Julie Fournier

Chargement du lecteur ...

Six cas d'intoxications au monoxyde de carbone sont survenus en moins d'une semaine en Estrie.

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail rappelle donc aux travailleurs et aux employeurs un conseil de base.



Les équipements motorisés dans des endroits fermés ou semi-fermés peuvent présenter de graves dangers d'intoxication provenant des gaz d'échappement.



En audio, la porte-parole de la CNESSST en Estrie, Julie Fournier.



Le monoxyde de carbone est inodore, incolore et non irritant, mais il peut s'avérer mortel.