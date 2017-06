QUÉBEC - La Ville de Québec et la Commission de la capitale nationale ont dépensé conjointement 105 000$ pour installer cette oeuvre d'art d'un artiste mexicain sur la Promenade Samuel-De Champlain.

L'oeuvre intitulée «Alas de México», créée par l'artiste Jorge Marin, est un don de la Ville de Mexico à la province de Québec.

La ministre des Relations internationales, Christine St-Pierre, a indiqué que la Ville de Québec avait été désignée pour accueillir ce bronze. Elle croit que plusieurs s'y arrêteront pour prendre des photos.

Outre les Villes de Québec et Mexico, on peut retrouver ces ailes dans d'autres grandes villes, notamment Berlin,Tel-Aviv, Singapour, et Los Angeles.