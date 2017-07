Nicolas Lüders

Sherbrooke serait la ville la plus abordable pour une première rencontre au Québec.Sherbrooke se situe devant Trois-Rivières et Québec.En audio, Nicolas Lüders explique la méthodologie utilisée.Au Canada, Toronto, Edmonton et Calgary seraient les villes les plus chères pour une première rencontre avec un coût variant entre 120 et 123 $.