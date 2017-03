Sécurité des aînés: les CIUSSS doivent faire plus, croit Me Ménard

Me Jean-Pierre Ménard

En réaction à la découverte d'un résident de 79 ans mort gelé à l'extérieur de la Villa du Jardin Fleuri en février, Me Jean-Pierre Ménard croit qu'il y a encore beaucoup à faire pour assurer la sécurité des aînés aux prises avec des problèmes cognitifs.

Le populaire avocat pense qu'un programme de surveillance, axé notamment sur l'installation de portes adéquates et l'embauche de personnel supplémentaire, doit être mis en place dans les résidences.

Me Ménard a déjà traité des dossiers similaires à celui de la Villa du Jardin Fleuri et selon lui, les CIUSSS de la province doivent aussi en faire plus. (En audio)