Annie Thibodeau

À l'approche de la période des impôts, la Sûreté du Québec invite la population à redoubler de prudence.

La SQ rappelle qu'à ce moment de l'année, les stratagèmes de fraudes liés à l'Agence du Revenu du Canada sont plus propices et plus nombreux.

Deux types de fraudes sont récurrents, nous dit Annie Thibodeau, de la Sûreté du Québec (audio).