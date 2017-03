RTC : moins de bus dans le Vieux-Québec, plus de services dans Beauport

QUÉBEC - Le Réseau de transport de la Capitale procèdera à la fusion de parcours desservant la colline parlementaire, et ajoutera un service eXpress dans le sud de Beauport.

Les parcours 11 et 21 fusionneront à compter du 17 juin prochain pour devenir le parcours 11, à temps pour le début de la saison touristique estivale. Ce parcours continuera de desservir la Gare fluviale, le Vieux-Québec et se rendra jusqu'à la Pointe-Ste-Foy. Ce nouveau parcours sera desservi par les midibus à compter de 2018.

Les parcours 3 et 37 auront droit au même traitement pour la rentrée scolaire. Le nouveau parcours, qui relie Charlesbourg et le Vieux-Québec, deviendra le parcours 3, et sera simplifié.

Ces fusions permettront notamment de diminuer le nombre de bus dans les murs du Vieux-Québec. 93 bus ne circuleront plus de façon quotidienne dans l'arrondissement historique.

Deux fois plus de départ du sud de Beauport vers la colline parlementaire

Le RTC ajoutera le parcours eXpress 253 afin de mieux desservir le secteur de l'ancienne cimenterie où près de 1500 logements se sont ajoutés au parc immobilier depuis une décennie.

Le président du RTC, Rémy Normand, a expliqué que la clientèle de ce secteur en avait formulé la demande.