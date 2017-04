Daniel Deschamps

Chargement du lecteur ...

Daniel Deschamps, cet homme qui a perdu sa fille et sa petite-fille dans une collision survenue sur la route 155 en janvier dernier, continue son combat.

Lors d'une entrevue dans le cadre de l'émission Midi Plus, il a confirmé en exclusivité avoir rencontré Me Guy Bertrand pour porter sa cause devant les tribunaux. (En audio)

M. Deschamps devrait aller de l'avant vers le 24 avril.

Il fait par ailleurs appel au public pour financer sa démarche.