Redéploiement des arénas d'ici 2021

Alors que les cols bleus responsables des arénas à Gatineau ne sont toujours pas assurés d'être transférés au Complexe 4 glaces, les négociations se poursuivent.

La construction des trois glaces communautaires à Place de la Cité nécessitera la démolition des arénas Beaudry, Pierre-Lafontaine et Sabourin.

Selon des informations du Droit, le transfert au secteur privé de l’offre de surfaces glacées prendrait fin en 2021.

Le président de la commission du loisir et du sport, Marc Carrière, a précisé, hier, que la priorité du plan de déploiement sera à l’ouest. Sans plus de détails, le quotidien indique que seuls les arénas Frank-Robinson et Duchesnay survivraient.

Tous les autres arénas seraient démolis ou reconvertis.

Un complexe de quatre glaces doit être construit dans le secteur ouest de la Ville à la suite d’un appel d’offres.

Dans l’est, des discussions avec un promoteur seraient déjà entamées pour bâtir un nouveau 2 glaces, dans un endroit central.

Les deux glaces du complexe Branchaud-Brière déjà construites viendraient compléter l’offre de surfaces glacées sur le territoire de la Ville.