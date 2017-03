Record d'achalandage à l'aéroport Jean-Lesage

QUÉBEC - L'aéroport de Québec a poursuivi sa croissance en 2016, et ce pour une quinzième année d'affilée.

1,6 million de passagers ont transité par l'aérogare l'an dernier, ce qui représente une augmentation de 2,7%.



L'achalandage a augmenté malgré les importants travaux réalisés aux deux pistes le printemps dernier, qui a tenu les gros porteurs loin de Québec pendant une douzaine de jours.



De nouveaux travaux sont prévus du 23 mai au 9 août.



L'aéroport Jean-Lesage veut poursuivre sa croissance et vise accueillir deux millions de passagers en 2020.



On compte sur la nouvelle aérogare en construction, qui devrait accueillir ses premiers passagers l'an prochain.