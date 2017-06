Réal Rousseau revient en Cour aujourd'hui Réal Rousseau/Photo: Cogeco nouvelles

Au palais de justice de Trois-Rivieres, l'enquête préliminaire de Real Rousseau a commencé ce matin. Le septuagénaire est accusé de crimes sexuels sur des personnes d'âge mineur commis dans les années 70.



La semaine dernière, alors qu'il devait recevoir une sentence, Rousseau ne reconnaissait plus les faits pour lesquels il avait plaidé coupable, dans le dossier d'une des victimes.



Comme il était déjà prévu que Rousseau devait subir son enquête préliminaire pour 3 autres dossiers, le juge Jacques Trudel n'a eu d'autre choix que de ramener le 4eme dossier à l'étape de l'enquête préliminaire.



En janvier, Rousseau a plaidé coupable à deux accusations de nature sexuelle, pour des gestes commis entre 1974 et 1979. Les victimes avaient entre 8 et 13 ans.