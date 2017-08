Quel avenir pour la navigation entre Shawinigan et La Tuque?

Le maire de Trois-Rivières, Lucien Mongrain

Chargement du lecteur ...

La navigation de plaisance sur la rivière Saint-Maurice entre Shawinigan et La Tuque pourrait ne plus être possible l'été prochain. L'entente initiale de 5 ans prend fin cette été.

Des élus de la MRC Mékinac hésitent à renouveller l'entente.

Les retombées économiques n'ont pas été aussi concrètes qu'espérées.

L'absence de poste à essence, de restauration et d'hébergement pèserait dans la balance.

Le maire de Trois-Rives, Lucien Mongrain, indique qu'il a en sera question à la prochaine rencontre des élus.

À La Tuque, le maire Normand Beaudoin affirme qu'une décision sera prise après les élections municipales à l'automne.

188 bâteaux ont naviguer jusqu'à La Tuque depuis le début de la saison comparativement à 151 à pareille date l'an dernier