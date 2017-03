Québec veut plus de radars photo

QUÉBEC - La ville de Québec veut obtenir plus de pouvoir pour installer davantage de radars photo sur son territoire. Dans un mémoire déposé hier devant le comité de consultation publique sur la sécurité routière de la SAAQ, rapporté par Le Soleil, la ville juge que son projet pilote a fonctionné et veut continuer de bénéficier des retombées positives de telles mesures.





Du même élan, la ville désire maintenant s'attaquer à l'utilisation du cellulaire au volant, en augmentant le nombre de points d'inaptitude lié à ce genre d'infraction.





Depuis la mise en oeuvre de la Stratégie de sécurité routière en 2006, le nombre de décès sur les routes municipales est passé de 10 à 3 et les blessés graves de 149 à 64, soit une baisse de 57% pour la même période.