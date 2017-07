Québec est festival !

QUÉBEC - Dès ce soir, Québec va vibrer au rythme du Festival d'été, et ce jusqu'au 16 juillet.



Une édition attendue pour son cinquantième anniversaire.



C'est Isabelle Boulay et ses invités qui vont ouvrir les festivités sur la scène Bell des Plaines d'Abraham, elle qui célèbre aujourd'hui son 45e anniversaire.



Au cours des prochains jours de grands noms se succèderont sur les plaines, Pink!, Kendrick Lamar, les Backstreet boys et Metallica pour ne nommer que ceux-là.



Les festivaliers sont invités à utiliser le transport en commun et en particulier les navettes du festival pour se rendre sur les sites.



Le directeur général du Festival d'été, Daniel Gélinas a indiqué sur nos ondes ce midi, que des améliorations ont été apportées sur les plaines d'Abraham pour améliorer le confort des spectateurs.