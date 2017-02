Quatre candidats en lice pour devenir recteur à l'UdeS

Quatre candidats sont officiellement en lice pour succéder à Luce Samoisette au rectorat de l'Université de Sherbrooke.

Il s'agit du doyen de la Faculté de médecine, Pierre Cossette et du recteur honoraire Bruno-Marie Béchard Marinier de même que du doyen de la Faculté de droit, Sébastien Lebel-Grenier et de l'actuel vice-recteur aux affaires gouvernementales et au développement durable, Alain Webster.



La tenue du scrutin par le collège électoral du rectorat se tiendra dans la semaine du 20 mars et c'est à ce moment que l'on connaîtra l'identité du prochain recteur de l'Université de Sherbrooke.



Celui-ci entrera en fonction le 1er juin.