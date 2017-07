Éric Pichette

Chargement du lecteur ...

QUÉBEC - Le Groupe Qualinet évite la faillite.

Après s'être placée sous la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité en janvier dernier, l'entreprise règle ses créances non-garanties s'élevant à 7,8M$ pour une somme d'un million.



La centaine de créanciers ont voté à 94% en faveur du règlement qui sera conclu dans les 30 prochains jours.



Le Groupe Qualinet a laissé dans l'aventure sa division environnement, et se concentrera sur le nettoyage après sinistre, la construction, et l'entretien ménager.