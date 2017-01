Procès de Jacques Roger Lesage: les délibérations se poursuivent vendredi

Le verdict n'a toujours pas été rendu dans le procès du père-grand-père de Val-Des-Monts, Jacques Roger Lesage, au terme de la première journée de délibérations.

Le jury a toutefois interrompu ses pourparlers à deux reprises pour obtenir des précisions.



La notion de consentement a notamment dû être précisée.



Par la suite, les jurés ont demandé de réécouter les témoignages de l'homme de 79 ans et de sa fille Chantal, née d'une relation extra-conjugale.



Rappelons que l'accusé a nié les allégations de Chantal et Nathalie, qui l'accusent d'avoir abusé d'elles durant leur jeunesse.



Le jury devra se prononcer sur six chefs d'accusation, soit trois d'inceste, deux d'attentat à la pudeur et un d'agression sexuelle.



Une décision pourrait être rendue demain (vendredi).