PRIMEUR - Une trifluvienne prisonnière des intempéries au Pérou

Situation d'urgence pour une trifluvienne prise au milieu des violentes intempéries qui ravagent le Pérou.

Des pluies torrentielles et des glissements de terrains ont complètement isolé le village de Caraz, où se trouve Catherine Raymond.

Elle rapporte que les routes ont été détruites par les puissantes averses à la fin de la semaine dernière et qu'en ce moment, le carburant et l'argent commencent à manquer.

Mme Raymond espère qu'un pont sera rapidement construit, mais craint énormément les prochaines averses, qui devraient continuer à sévir au cours des nuits prochaines.

Contactée cet avant-midi par Cogeco Nouvelles via Facebook, Catherine Raymond a commenté la situation.

«Les routes sont détruites et on commence à manquer d'essence et de billets de banque. Ils sont en train d'essayer de reconstruire un pont qui nous relie à la côte mais comme on annonce de fortes pluie ce soir et demain, il va falloir être patient.»