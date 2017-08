Pratique controversée à la superclinique: l'administration sur la défensive

L'administration de la superclinique MédiGo défend sa pratique récemment mise en place pour désengorger sa salle d'attente en offrant un médecin de famille aux patients qui acceptent de repousser ou d'annuler leur visite.

La Dre Anne Gervais a tenu à mettre certaines choses au clair, en précisant qu’il n’était nullement question de marchandage, mais plutôt d'une volonté à vouloir aider les gens.

Elle ajoute que depuis son ouverture, la superclinique et victime de son succès et doit continuellement composer avec des ajustements pour améliorer la qualité des services.

La responsable assure que l'objectif est d'accommoder le plus de gens possible en fonction de leur besoin et que le ministère de la Santé appuie cette stratégie.