Pornographie juvénile: un homme de Granby arrêté Cogeco Nouvelles

Un homme de Granby a été arrêté par la Sûreté du Québec en lien avec de la pornographie juvénile. Alain Gariépy, 45 ans, a comparu mercredi au palais de justice de Granby pour faire face à des accusations d'avoir rendu accessible et d'avoir eu en sa possession de la pornographie juvénile.



C'est à la suite d'une dénonciation d'une multinationale spécialisée en informatique au National Center for missing & exploited children que l'enquête a commencé.



Les policiers ont réalisé une perquisition au domicile du suspect et du matériel informatique a été saisi pour analyse.



L'enquête se poursuit et d'autres accusations pourraient s'ajouter.