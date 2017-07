Pornographie juvénile: Alexandre Bernier s'engage à plaider coupable

Un individu s'engage à plaider coupable à des accusations liées à de la pornographie juvénile aujourd'hui au palais de justice de Sherbrooke.

Alexandre Bernier aurait accédé et possédé des fichiers de pornographie juvénile.



Il avait admis des accusations semblables à St-Hyacinthe et il était en probation.



Alexandre Bernier est actuellement suivi au CIVAS et participe à un projet pilote destiné aux individus qui ont une problématique liée à la pornographie juvénile.



Son avocate Me Jessyka Duval a suggéré que son client puisse poursuivre cette démarche.



Son dossier a été reporté au 16 novembre prochain.