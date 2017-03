Marc-André Martin

Chargement du lecteur ...

L'Association des ingénieurs du gouvernement du Québec, estime que des travaux doivent être fait le plus rapidement possible sur le pont Laviolette, en raison des fissures qui affectent les entretoises.En juin dernier, un comité avait statué que des travaux devaient commencer cette année. Des tests ont été faits et d'autres sont prévue, pour des travaux prévus en 2018.