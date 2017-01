Plusieurs urgences débordent encore en Estrie Cogeco Nouvelles

Plusieurs urgences débordent encore aujourd'hui en Estrie, particulièrement à Sherbrooke. En début d'après-midi, au CHUS Fleurimont, 43 patients se trouvaient sur civière sur une capacité de 28.



7 personnes se trouvaient à l'urgence depuis plus de 24 h et 5 étaient en attente d'hospitalisation.



Au CHUS Hôtel-Dieu, 53 patients se trouvaient sur civière sur une capacité de 44.



17 d'entre eux y séjournaient depuis plus de 24 h et 19 étaient en attente d'hospitalisation.



Les urgences de Magog et de Granby débordaient également.