Plusieurs chantiers majeurs à prévoir dans les deux prochaines années

François Blais et Jean-François Saulnier

Chargement du lecteur ...

QUÉBEC - Le gouvernement du Québec investira 374,1 millions de dollars pour améliorer le réseau routier de la Capitale-Nationale au cours des deux prochaines années.Pourtant, les seuls travaux qui y seront réalisés conernent plutôt la réfection de certains viaducs, et le passage de la piste multifonctionnelle comme l'explique le directeur territorial de la Capitale-Nationale chez Transport Québec, Jean-François Saulnier...M. Saulnier a assuré que les travaux se dérouleraient autant que possible la nuit et les fins de semaines pour éviter les entraves majeures à la circulation...Selon les échéanciers des différents chantiers, tout devrait être terminé avant 2020.