Nicolas Niquette

C'est ce qu'affirme l'organisme Trans Mauricie-Centre-du-Québec.

La clientèle de la Mauricie qui fait affaire avec l'organisme est plus jeune et c'est pourquoi plus de cas d'intimidation ou de pertes d'emplois ont été remarqués



Le milieu de travail est également une source de conflit selon le président de l'organisme, Nicolas Niquette.

M. Niquette soutient qu'il y a encore beaucoup de travail à faire afin que les personnes trans soient totalement acceptés dans la société.