Plus de 30 000 $ pour rénover le bureau de la DG du Cégep Garneau

À peine quelques mois après son embauche, la directrice générale du Cégep Garneau, à Québec, a fait rénover à grands frais la suite de direction de l'établissement.

D'après des documents que le FM93 a obtenus par Loi d'accès à l'information, les travaux de rénovation et de ré-ameublement du bureau de Denise Trudeau, à l'été 2011, ont coûté plus de 30 000 $.



Mme Trudeau avait pris ses fonctions quelques mois auparavant, en janvier 2011.



Personne au Cégep Garneau n'était disponible, hier, pour détailler et justifier les travaux exécutés.



La directrice générale du Cégep Garneau est sur la sellette après des révélations du Journal de Québec sur les nombreux dîners au restaurant des dirigeants de son établissement.

Active depuis 1986 dans le réseau collégial québécois, Mme Trudeau a occupé, entre 1997 et 2003, le poste de deuxième vice-présidente de la Fédération nationale des enseignant(e)s du Québec (CSN).