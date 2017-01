Annie Brunelle

Chargement du lecteur ...

Le complexe hôtelier Espace 4 Saisons, situé près du mont Orford, a été agrandi et rénové à la suite d'un investissement de 12 M$.

Le complexe est géré par le groupe Pal +, qui chapeaute notamment l'Orford Express et le bateau d'Escapades Memphrémagog.



L'établissement possède maintenant 82 chambres et les investissements ont permis la création d'emplois.



En audio, la directrice général adjointe de Pal +, Annie Brunelle.



Pal + regroupe 6 compagnies qui emploient plus de 300 personnes en Estrie.