La conseillère Louise Boudrias souhaite qu'il y ait plus d'endroits pour signer le registre sur le projet de construction du complexe 4 Glaces pour remplacer le vieil aréna Guertin.

Le processus référendaire a commencé hier avec la publication de l'avis annonçant l'ouverture du registre à compter de lundi prochain.

Or, madame Boudrias croit que le processus gagnerait en légitimité si les citoyens avaient plus de deux endroits dans toute la Ville pour aller signer le registre.

Ce sera possible seulement à la Maison du Citoyen et au Pavillon Ernest-Gaboury pour recueillir 14 363 signatures entre lundi et vendredi.