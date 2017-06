Plus d'argent pour les universités Photo: Cogeco nouvelles

Les promesses de réinvestissement dans les universités du Québec faites par le ministre des Finances se concrétisent. Le dernier budget Leitao, en mars, faisait état de hausses de 3% des subventions versées aux universités. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, ça se traduit par une somme d'un million de dollars provenant d'une mesure d'aide aux universités de plus petite taille et qui sont situées en dehors des grands centres.



Au total, le gouvernement injecte 90 millions de dollars dans les universités, et ce sont celles en région qui reçoivent la plus grosse part du gâteau.