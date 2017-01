QUÉBEC - La Sûreté du Québec effectuera une surveillance accrue dans les sentiers de motoneige de la région ce week-end.

L'objectif est de contrer les mauvaises pratiques comme les excès de vitesse, le non-respect de la signalisation et la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue ou l'alcool.

On prévoit avoir effectué 220 sorties à l'issu de l'opération qui se déroulera ce week-end et celui du 21 et 22 janvier.

La SQ rapporte deux accidents mortels depuis le début de la présente saison de motoneige.

L'an dernier, 21 Québécois ont perdu la vie dans les sentiers.