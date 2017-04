Piste permanente de vélo de montagne au mont Bellevue:peu de potentiel touristique

Reportage de Marie-France Martel

Des élus de Sherbrooke questionnent à nouveau l'argent investi pour la piste permanente de vélo de montagne au mont Bellevue.On peut y lire que l'aménagement d'une piste de vélo de montagne au mont Bellevue n'a que peu de potentiel touristique et pourrait générer quelques faibles retombées économiques.Le conseiller Jean-François Rouleau s'interroge et le président de Destination Sherbrooke Rémi Demers lui a répondu qu'il s'agissait d'un projet à caractère récréatif pour la population locale.Destination Sherbrooke va dédier un montant de 57 mille dollars pour la piste de vélo de montagne au mont Bellevue et l'investissement total de la Ville est de 232 000$ En audio, le reportage de Marie-France Martel