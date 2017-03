Pierre Cossette sera le prochain recteur de l'Université de Sherbrooke Pierre Cossette/Université de Sherbrooke

Pierre Cossette devient le prochain recteur de l'Université de Sherbrooke. Il entrera en poste le 1er juin et succèdera ainsi à Luce Samoisette, la première femme à avoir dirigé l'institution, qui occupe cette fonction depuis 2009.



Son mandat est d'une durée de cinq ans, mais celui-ci pourrait toutefois être renouvelé par la suite pour une période de trois ans.



Depuis juillet 2010, Pierre Cossette est doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé.



Rappelons que l'ex-recteur de l'Université de Sherbrooke, Bruno-Marie Béchard, le doyen de la Faculté de Droit, Sébastien Lebel-Grenier, et le vice-recteur aux relations gouvernementales et au développement durable, Alain Webster étaient également dans la course.