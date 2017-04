Pétition en ligne contre le SRB

QUÉBEC - Une pétition est maintenant disponible en ligne pour les citoyens qui voudraient manifester leur opposition au projet de SRB.

En ouverture de son émission jeudi, l'animateur Éric Duhaime a invité ses auditeurs qui souhaitent se prononcer contre le projet de service rapide par bus à aller sur le site "nonausrb.com".



Cette pétition est l'initiative du site Internet Le REBELLE dont l'animateur du FM93 est membre. À 14 heures, plus de mille personnes l'avaient déjà signée.



Éric Duhaime a profité du passage du ministre responsable de la région de Québec, François Blais à son émission aujourd'hui pour lui demander s'il pourrait lui remettre la pétition.

Cette nouvelle mobilisation survient alors que de plus en plus de voix s'élèvent contre le projet de Service rapide par bus que propose les maires de Québec et Lévis.

Voici le lien pour accéder à la pétition en ligne: www.nonausrb.com