Perquisition d'une quantité impressionnante de stupéfiants

QUÉBEC - La Sûreté du Québec, le SPVQ et la police de Lévis ont conjointement procédé à quatre perquisitions majeures dans la région de Lotbinière et à Québec mercredi. Plus précisément, ce sont 7,4 kilogrammes de cocaïne, 3000 comprimés de méthamphétamine et 100 000$ en argent qui ont été récupérés par les policiers.





Quatre suspects, trois hommes et une femme tous âgés entre 25 et 35 ans, ont été arrêtés puis libérés sous promesse de comparaitre.